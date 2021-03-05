Ставки по вкладам в банках напрямую зависят от ключевой ставки Центробанка РФ. И пока ключевая ставка находится на исторически минимальном уровне в 4,25%, роста ставок по банковским вкладам ждать бесполезно.
Об этом агентству "Прайм" рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
По его словам, экономика в России сейчас восстанавливается, а ЦБ уже неоднократно подавал сигналы о том, что в будущем готов повышать ключевую ставку. По прогнозу Тузова, к концу года она может увеличиться до 5-5,5%, тем самым обеспечив защиту средств граждан от инфляции. Ставки по вкладам в этом случае также увеличатся до 5-5,5%.
Как только Центробанк повысит ключевую ставку, банки увеличат и ставки по вкладам. Но нужно не забывать, что вместе со ставками по вкладам вырастут и ставки по кредитам.
В настоящее время ставки по вкладам фактически отрицательные. Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках страны в III декаде февраля составляла 4,5% при годовой инфляции в 5,2% в январе.
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