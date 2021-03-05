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Ставки по вкладам увеличатся только после повышения ключевой ставки

Экономика » Финансы

Ставки по вкладам в банках напрямую зависят от ключевой ставки Центробанка РФ. И пока ключевая ставка находится на исторически минимальном уровне в 4,25%, роста ставок по банковским вкладам ждать бесполезно.

Ставки по вкладам увеличатся только после повышения ключевой ставки

Об этом агентству "Прайм" рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

По его словам, экономика в России сейчас восстанавливается, а ЦБ уже неоднократно подавал сигналы о том, что в будущем готов повышать ключевую ставку. По прогнозу Тузова, к концу года она может увеличиться до 5-5,5%, тем самым обеспечив защиту средств граждан от инфляции. Ставки по вкладам в этом случае также увеличатся до 5-5,5%.

Как только Центробанк повысит ключевую ставку, банки увеличат и ставки по вкладам. Но нужно не забывать, что вместе со ставками по вкладам вырастут и ставки по кредитам.

В настоящее время ставки по вкладам фактически отрицательные. Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках страны в III декаде февраля составляла 4,5% при годовой инфляции в 5,2% в январе.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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