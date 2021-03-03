Комитет ОПЕК+ обсудит увеличение добычи на 0,5 млн баррелей

Сегодня министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит повышение добычи нефти на 0,5 млн баррелей в сутки с апреля. Новая норма будет учитывать прекращение добровольного ограничения добычи Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки.

Днём ранее технический комитет ОПЕК+ пришёл к выводу, что фактическое увеличение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки не повлияет на сбалансированность нефтяного рынка, сообщает "Интерфакс". При этом технический комитет не давал соответствующих рекомендаций министерскому комитету.

Также участники технического комитета обсуждали увеличение добычи нефти ещё на 0,5 млн баррелей в сутки в мае и в июне, учитывая, что с января страны ОПЕК+ отказались от повышения добычи сразу на 2 млн баррелей в сутки. Не исключается, что министерский комитет обсудит и этот вариант, но пока речь идёт об апрельских квотах.

В марте для участников ОПЕК+ действует ограничение в 7,05 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года: для стран ОПЕК — 4,56 млн баррелей в сутки, для остальных — 2,49 млн баррелей в сутки.