Как сэкономить на подарках к 8 марта

Традиционно перед 8 марта цены на цветы, парфюмерию и остальные товары, которые можно подарить представительницам прекрасного пола, растут. Но можно попытаться сэкономить и в этом случае.

В первую очередь, рекомендуется составить список покупок и альтернативу к ним. Это позволит не оставить ваших дам без подарков, а также выбрать подарок меньшей стоимости.

Самое главное правило — купить подарки заранее. В этом случае у вас будет больше шансов приобрести то, что нужно, и не стоять в очередях. Лучше всего совершать покупки в течение одного дня и в одном торговом центре.

Сэкономить можно на подарках и с помощью интернета — довольно часто цены в онлайн-магазинах ниже, чем в обычных магазинах. Здесь также стоит учитывать, что в предпраздничные дни поступает большое количество заказов, и это может осложнить доставку. Поэтому или заказывайте заранее, или забирайте товары самостоятельно.

Часть подарков можно приобрести уже после праздника и с немалой скидкой для тех, с кем вы встретитесь позже 8 марта. Также стоит учесть программу лояльности вашего банка, если вы расплачиваетесь картой, а не наличными.