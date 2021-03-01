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А получилось, как всегда: заморозка цен привела к росту инфляции

Экономика

Весна, похоже, принесёт россиянам не только долгожданное тепло, но и очередной скачок инфляции. По данным за февраль можно сделать вывод: если госрегулирование цен и работает, то весьма странным образом.

А получилось, как всегда: заморозка цен привела к росту инфляции

Итак, данные Росстата: с начала года ИПЦ (индекс потребительских цен) взлетел на 1,2%. "Взлёт" оказался весьма впечатляющим: суммарная годовая инфляция уже пробила порог в 5%, остановившись пока на цифре в 5,6%. Такого скачка эксперты не фиксировали с 2016 года.

Наибольший вклад в "инфляционный факел" внесли цены на продукты. Некоторые позиции продолжают неприятно удивлять — с начала 2021 года:

  • курятина подорожала на 6,2%;
  • макароны стали дороже на 2,3%;
  • чёрный чай обойдётся на 1,5% дороже.

Эксперты считают, что за ростом цен стоит, как ни странно, "заморозка". В поисках вариантов, которые помогли бы компенсировать падение дохода, многие продавцы стали повышать цены на товары, которых "заморозка" не коснулась.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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