Весна, похоже, принесёт россиянам не только долгожданное тепло, но и очередной скачок инфляции. По данным за февраль можно сделать вывод: если госрегулирование цен и работает, то весьма странным образом.
Итак, данные Росстата: с начала года ИПЦ (индекс потребительских цен) взлетел на 1,2%. "Взлёт" оказался весьма впечатляющим: суммарная годовая инфляция уже пробила порог в 5%, остановившись пока на цифре в 5,6%. Такого скачка эксперты не фиксировали с 2016 года.
Наибольший вклад в "инфляционный факел" внесли цены на продукты. Некоторые позиции продолжают неприятно удивлять — с начала 2021 года:
Эксперты считают, что за ростом цен стоит, как ни странно, "заморозка". В поисках вариантов, которые помогли бы компенсировать падение дохода, многие продавцы стали повышать цены на товары, которых "заморозка" не коснулась.
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