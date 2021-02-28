В Госдуме предложили новую методику подсчёта зарплат россиян. Предлагается отказаться от учёта средних выплат.
Как сообщает rt. com, с соответствующим заявлением выступил депутат Андрей Ветлужских. Парламентарий предложил брать в расчёт не средние зарплаты, а медианные.
"Учитываются среднестатистические данные, но правильнее считать медианную зарплату, которая на треть меньше, чем средняя арифметическая", — цитирует издание Ветлужских.
Депутат отметил, что существуют методические недостатки, касающиеся видов и учётов дохода. Он предложил провести мониторинг, который мог бы определить базовые принципы подсчёта.
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