Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Успенская поблагодарила хирурга за идеальные ягодицы
Талышинская рассказала о своих унижениях в дуэте "Непара"
Школьникам упростили сдачу ГИА в 2021 году
Северный Ледовитый океан может перестать замерзать уже через 35 лет
Большунов и Ретивых без проблем вышли в финал командного спринта ЧМ
Друг Василия Ланового рассказал, как артист стал жертвой мошенницы
Карты системы "Мир" будут доступны в Apple Pay
Хромченко объяснила, почему не стоит одеваться как Пугачёва
Почему Антон Сихарулидзе не взял в жёны Елену Бережную?

Считать зарплаты россиян по новой методике предложили в Госдуме

Экономика

В Госдуме предложили новую методику подсчёта зарплат россиян. Предлагается отказаться от учёта средних выплат.

Как сообщает rt. com, с соответствующим заявлением выступил депутат Андрей Ветлужских. Парламентарий предложил брать в расчёт не средние зарплаты, а медианные.

"Учитываются среднестатистические данные, но правильнее считать медианную зарплату, которая на треть меньше, чем средняя арифметическая", — цитирует издание Ветлужских.

Депутат отметил, что существуют методические недостатки, касающиеся видов и учётов дохода. Он предложил провести мониторинг, который мог бы определить базовые принципы подсчёта.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Непряева и Ступак упустили медаль в командном спринте на лыжном ЧМ
Считать зарплаты россиян по новой методике предложили в Госдуме
Талышинская рассказала о своих унижениях в дуэте "Непара"
Успенская поблагодарила хирурга за идеальные ягодицы
Школьникам упростили сдачу ГИА в 2021 году
Правда либерального Запада — только своя
Северный Ледовитый океан может перестать замерзать уже через 35 лет
Большунов и Ретивых без проблем вышли в финал командного спринта ЧМ
Друг Василия Ланового рассказал, как артист стал жертвой мошенницы
Карты системы "Мир" будут доступны в Apple Pay
Популярное
Российский шоу-бизнес
Директор "Ленкома" озвучил зарплату вдовы Караченцова

Гонорар Людмила Поргина получает, несмотря на то, что давно не выходит на сцену.

Директор "Ленкома" озвучил зарплату вдовы Караченцова
Никогда не говори "никогда": Зеленский насмешил, а Байден разозлил Крым
Мир. Новости мира
Никогда не говори "никогда": Зеленский насмешил, а Байден разозлил Крым
Российский шоу-бизнес
В Интернете появилось фото Ольги Бузовой без фильтров
Новости медицины
Обнаружен неожиданный эффект от употребления яблок
Василий Амирджанов Москвичи выбирают памятник на Лубянке Василий Амирджанов Любовь Степушова Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам Любовь Степушова Светлана Таскаева Протесты в Армении: чего ожидать от развития ситуации? Светлана Таскаева
Мир. Новости мира
NI: "Давление Запада только укрепило позвоночник Путина"
Российский шоу-бизнес
Апина объяснила, почему Мурат Насыров покончил с собой
"Не понимаю": Большунов оценил санкции WADA
Новости спорта
"Не понимаю": Большунов оценил санкции WADA
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников