Глава Федерации профсоюзов объяснил маленькие зарплаты россиян

Мнение, что у россиян маленькие зарплаты, создаётся из-за того, что статистика учитывает средние выплаты, а не медианные. Об этом порталу "Ура.ру" рассказал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

"Учитываются среднестатистические данные, но правильнее считать медианную зарплату (делит всех работающих на две равные части: у половины работников зарплата выше данной суммы, а у другой половины ниже), которая на треть меньше, чем средняя арифметическая. Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода", — пояснил Ветлужских.