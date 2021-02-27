Мнение, что у россиян маленькие зарплаты, создаётся из-за того, что статистика учитывает средние выплаты, а не медианные. Об этом порталу "Ура.ру" рассказал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.
"Учитываются среднестатистические данные, но правильнее считать медианную зарплату (делит всех работающих на две равные части: у половины работников зарплата выше данной суммы, а у другой половины ниже), которая на треть меньше, чем средняя арифметическая. Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода", — пояснил Ветлужских.
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