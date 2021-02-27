В России вдвое снизилось количество выданных кредитных карт

В январе российские банки выдали вдвое меньше кредитных. Количество одобренных заявок на кредитные карты составило всего 28%. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Снижение выдачи кредитных карт в январе обусловлено двумя основными факторами: в первую очередь, сезонностью, а во вторую — консервативными подходами кредиторов. Например, в январе 2020 года выдачи карт снизились на 35%, а дополнительные 10 процентных пунктов снижения в январе 2021 года объясняются меньшим уровнем одобрений — в целом по банковской системе было одобрено 28% заявок на кредитные карты, тогда как годом ранее — 37%", — заявил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.