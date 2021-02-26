QR-коды займут 15% рынка безналичных платежей

В ближайшие несколько лет оплата товаров и услуг по QR-кодам займёт около 15% рынка безналичных платежей, считают в российских банках.

Интерес к данной технологии объясняется более низкими комиссиями по сравнению с классическим эквайрингом (0,4-0,7% против 1,5-3%), отсутствием потребности покупать дополнительное оборудование и мгновенным зачислением средств на счёт после оплаты товара или услуги, сообщают "Известия". Эксперты не исключают, что в перспективе пяти лет доля оплаты по QR-кодам может достичь 25% рынка безналичных платежей.

В настоящее время 57% россиян знакомы с новой платёжной технологией, 38% — уже пользовались ею, согласно исследованию "Мир Plat. form". Тем не менее пока половина опрошенных осуществляет покупки по банковским картам, ещё 25% — через смартфон.

Оплату товаров и услуг через QR-код развивает "Система быстрых платежей", принадлежащая Центробанку РФ. К концу февраля текущего года россияне совершили 1 млн покупок по данной технологии на общую сумму 5 млрд рублей. Аналогичный сервис есть и у ПАО "Сбербанк России" — "Плати QR". По данным Сбербанка, месячный оборот по сервису составляет миллиарды рублей. Комиссия для предпринимателей начинается от 0,6%.