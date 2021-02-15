"Пиво дорогое": японцы о том, получилось ли сэкономить из-за пандемии

Сложности в мировой экономике, вызванные пандемией коронавируса, затронули и такие благополучные страны, как Япония. Несмотря на попытки властей поддержать спрос, в 2020 году страна пережила сильнейшее с 1955 года падение ВВП.

В издании JapanToday решили убрать в сторону сложные графики, схемы и выкладки, дав слово обычным японцам. Итак, пандемия — это вариант для накопления средств или лишь "чёрная дыра", пожирающая уже накопленные средства? Удалось ли сэкономить?

"Удивительно, но да"

"Несмотря на то, что доход немного упал, удалось сэкономить на транспорте, потому что я ездил намного меньше, чем обычно", — пишет kyronstavic.

"Достойный компромисс"

"Согласен с kyronstavic, снижение расходов на поездки — факт. Через сэкономленное удалось компенсировать выросшие домашние расходы, также я не ездил в путешествия. Достойный компромисс роста и снижения", — пишет Toshihiro.

Право на пиво

"Сэкономить удалось, но не сильно — пиво дорогое", — расстраивается SandyBeachHeaven. "Пей пиво со льдом и из высокой кружки. А потом побереги печень и кошелёк", — советует ему SandyBeachHeaven.

"В некотором смысле да"

"В некотором смысле да, экономия была. Но семейные, личные и профессиональные проблемы во время пандемии свели ей на нет. У жизни всегда есть способ "съесть" сэкономленное"¸ - уверен Toasted Heretic.

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