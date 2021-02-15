Сложности в мировой экономике, вызванные пандемией коронавируса, затронули и такие благополучные страны, как Япония. Несмотря на попытки властей поддержать спрос, в 2020 году страна пережила сильнейшее с 1955 года падение ВВП.
В издании JapanToday решили убрать в сторону сложные графики, схемы и выкладки, дав слово обычным японцам. Итак, пандемия — это вариант для накопления средств или лишь "чёрная дыра", пожирающая уже накопленные средства? Удалось ли сэкономить?
"Несмотря на то, что доход немного упал, удалось сэкономить на транспорте, потому что я ездил намного меньше, чем обычно", — пишет kyronstavic.
"Согласен с kyronstavic, снижение расходов на поездки — факт. Через сэкономленное удалось компенсировать выросшие домашние расходы, также я не ездил в путешествия. Достойный компромисс роста и снижения", — пишет Toshihiro.
"Сэкономить удалось, но не сильно — пиво дорогое", — расстраивается SandyBeachHeaven.
"Пей пиво со льдом и из высокой кружки. А потом побереги печень и кошелёк", — советует ему SandyBeachHeaven.
"В некотором смысле да, экономия была. Но семейные, личные и профессиональные проблемы во время пандемии свели ей на нет. У жизни всегда есть способ "съесть" сэкономленное"¸ - уверен Toasted Heretic.
"Нет, сэкономить не вышло, я ходила по интернет-магазинам", — расстраивается sf2k.
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