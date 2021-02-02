Россиянам не рекомендуют приобретать мебель отечественного производства, так как более 40% предметов быта изготовлено из токсичных материалов, сообщили в Ассоциации мебельных и деревообрабатывающих предприятий.

Ситуацию в интервью "Правде.Ру" прокомментировал руководитель мебельной фабрики Moonzana Максим Октябрёв.

"Мебельный рынок на сегодняшний день на 90% представлен корпусной мебелью, которая сделана из ЛДСП. ЛДСП содержит формальдегиды — материал, тот клей, который соединяет между собой опилки. Широко распространено мнение, что это действительно токсичный материал, но ни одного случая смерти от него не было зафиксировано.

В процессе производства мебели из массива, например, используется клей на основе натуральных компонентов — клей ПВА столярный и его современные производные, они более экологичны.

ЛДСП — это самый дешевый мебельный материал, который есть сегодня на рынке. Более экологичный материал — это МДФ. В его составе прессованная бумага — целлюлоза, картон", — пояснил собеседник "Правды. Ру".