Колокол для Уолл-Стрит: инвесторы-любители остаются в центре внимания

Продолжает будоражить умы американских политиков история со спасением сети магазинов GameStop. Сенатор Элизабет Уоррен заявила: это был "колокол для регуляторов".

Напомним вкратце о спасении GameStop: трейдеры-любители с сайта Reddit сумели обыграть профессионалов, взвинтить цены на акции и по итогам "уронить" активов на 5 млрд долларов. Ситуация вызвала бурный резонанс, который стал ещё заметнее после жалобы "профи" на новичков.

Сенатор Элизабет Уоррен, комментировавшая данную ситуацию, сообщила: она поддерживает мнение о том, что вместо нормального фондового рынка в стране устроили "казино".

"Нам нужен рынок, который будет прозрачным и открытым для индивидуальных инвесторов. Пришло время SEC (американский регулятор) отказаться от болтовни и заняться работой", — заявила Уоррен, цитату приводит Politico.

Далее Уоррен обвинила SEC в "работе, словно в эпоху Рейгана": регулятор, по мнению политика, спокойно позволял компаниям манипулировать акциями так, как им было удобно.

"Бизнес-модель Уолл-стрит является мошенничеством. Правительству нужно внимательно изучить незаконную деятельность и возмутительное поведение игроков", — заявил также сенатор Берни Сандерс.

По итогам работы трейдеров с Reddit рост акций GameStop составил астрономические величины. Начав с 5 долларов за акцию, фанаты GameStop "разогнали" курс до 345 долларов. Таким образом, многие игравшие на понижение профессиональные трейдеры потеряли свои активы.