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Инвесторы-любители обыграли "волков с Уолл-Стрит", спасая сеть GameStop

Экономика

Удивительная история произошла на фондовом рынке: профессиональных инвесторов сумели "переиграть" посетители форума Reddit.

Инвесторы-любители обыграли "волков с Уолл-Стрит", спасая сеть GameStop

События развернулись так: в США существует сеть GameStop, которая продаёт видеоигры через магазины по всей стране. Поскольку игры на физических носителях становятся всё менее популярны, "воротилы" мира инвестиций решили "притопить" GameStop, сделав так, чтобы акции компании торговались максимально дёшево. Делалось это через специальные контракты, по которым инвесторы "ставили" на понижение стоимости акций GameStop.

Недовольный таким поворотом событий пользователь Reddit зашёл на форум и обратился к "простому народу": GameStop "топят", надо спасать сеть. Как ни удивительно, призыв удался: пользователи Reddit пошли скупать акции GameStop и сумели "вырастить" их цену примерно с 5 (на август 2020 года) до 345 долларов.

Таким образом на Reddit создали искусственный спрос, из-за которого ставившие на снижение цены акций трейдеры оказались в глубоком минусе. По предварительным данным CNBC, потери составили примерно 5 млрд долларов.

Дело "инвесторов с Reddit" тем временем живёт и процветает: СМИ стало известно, что дальше "спасать" будут и другие компании. Так что у "волков с Уолл-Стрит" могут вскоре наступить сплошные "чёрные понедельники".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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