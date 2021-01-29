Финляндия планирует в будущем отказаться от российской электроэнергии

Финляндия разработала несколько сценариев развития своей энергосистемы, согласно которым в будущем планируется отказ от российской электроэнергии.

Как сообщают "Ведомости", Финляндия хочет стать углеродно-нейтральной державой. В сценариях развития собственной энергетической системы страна, в частности, делает ставку на солнечные и ветровые электростанции. Одновременно с этим в каждом из предложенных планов существует тренд на отказ от импорта электроэнергии из России к 2035 году. Один из сценариев рассматривает даже потенциальную возможность экспорта получаемой в стране электроэнергии.