Большинство регионов России завершили 2020 год с дефицитом бюджета

В России почти 70% регионов завершили прошедший год с дефицитом бюджета. Такие данные приводит Федеральное казначейство.

Как сообщают "Известия", суммарный дефицит региональных бюджетов составил 762,2 млрд рублей, что составило пять процентов от их доходов. Из 85 российских регионах дефицит бюджетов зафиксирован в 58, что составляет почти 70 процентов от общего числа.

Наибольший дефицит зафиксирован в Кемеровской (-21%), Тюменской областях (-20%), Ямало-Ненецком автономном округе (-14%), Башкортостане (-14%), Удмуртии (-16%) и Архангельской области (-14%).

Среди основных причин снижения доходов региональных бюджетов выделяют пандемию коронавируса и падение мировых цен на нефть.