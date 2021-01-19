"Потёмкинские офшоры": возврат капиталов в страну не удался?

Неожиданные новости из Минфина России: российские офшоры, представленные в виде особых зон льготного ведения бизнеса, сделают ещё слаще для инвесторов. При этом вся программа на грани провала.

Напомним о сути "российских офшоров": на острове Русский (Владивосток) и на острове Октябрьский (Калининград) власти страны организовали специальные административные районы (САР). Придуманы они были для возвращения стремительно утекающих за рубеж капиталов — в рамках САР власти обещали резидентам различные льготы, бонусы и прочие приятности.

Однако, как передаёт источник "Известий", на текущий момент в САР зарегистрировались всего 40 резидентов, которые по большей части "виртуальны". Они не инвестируют в территории САР, а просто платят минимальные формальные взносы.

Для попытки выравнивания ситуации, передаёт источник "Известий", планируют сделать следующее. Если компания-резидент создаст хотя бы 15 рабочих мест и выложит 300 млн рублей на местные инфраструктурные проекты, то получит уменьшенную налоговую ставку на вывод капитала — 10% (сейчас — 15%).

При этом в Минфине уверены, что необходимо не формальное, а реальное присутствие резидента на территории, то есть аренда или покупка офиса (не менее 100 кв. м).

Между тем, данные ЦБ по капиталам не радуют: за период с января по ноябрь 2020 года из страны вывели 47,9 млрд долларов.