Строительство "Северного потока-2" в водах Дании начнётся 15 января

Консорциум операторов балтийского трубопровода Nord Stream 2 выполнил все требования и поэтому может продолжить строительство в датских водах с середины января.

Таково решение Датского энергетического управления.

"Российское специальное судно "Академик Черский" может приступить к прокладке трубопроводов в датских водах с середины января", — говорится в опубликованном документе.

Как сообщил в четверг представитель Датского энергетического управления (ДПА), агентство получило необходимый для этого график. Таким образом, работы по строительству очередного участка "Северного потока-2" в датских водах начнутся 15 января.

Эту дату недавно назвали и российские СМИ со ссылкой на датские власти. Так, например, среду — 6 января — сообщалось, что на прокладку специализированных труб в район строительной площадки прибыл трубоукладчик "Академик Черский".

До этого, напомним, судно около месяца стояло на якоре в порту Калининграда.

Датское энергетическое управление (Energistyrelsen) дало свое согласие на строительство газопровода в октябре 2019 года. Таким образом, 147-километровая часть датского континентального шельфа должна проходить через Балтийское море к юго-востоку от Борнхольма. Но для того, чтобы продолжать строительство, этому органу необходимо было представить соответствующий график. Что и было сделано.

"Северный поток — 2" (Nord Stream 2) по большей части завершен. Несмотря на активное вмешательство США, которые якобы опасаются слишком большой зависимости своих партнеров в Европе от российского газа.

Критики обвиняют США в том, что они просто усиленно хотят лучше продавать свой собственный сжиженный газ в Европу.