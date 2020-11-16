Отрасль электроэнергетики в России вступает в эпоху масштабных технологических преобразований, которые изменят не только инфраструктуру, но и рынок услуг, заявил Анатолий Чубайс.
Он назвал масштаб изменений в отрасли революционным.
"Традиционно считается, что электроэнергетика — это очень инерционная, медленно изменяющаяся отрасль. В то же время сейчас становится все более очевидно, что именно в электроэнергетике происходят изменения, масштаб которых, вообще говоря, революционный. Новые источники энергии, прежде всего — возобновляемые, и связанная с этим гибкость сети — это очевидно очень масштабные преобразования, которые ещё недавно казались мало реалистичными", — сказал председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
Он отметил развивающиеся сегодня в стране технологии распределенной энергетики.
"Я должен прямо сказать, что это все — технологические революции, которые во времена реформы энергетики, когда мы работали 10 лет назад, они даже не звучали — их просто не существовало тогда. Да, мы создавали рынок, но сейчас речь идет уже об "апгрейде" рынка", — заключил Чубайс, выступая на всероссийской инженерно-технологической конференции EnergyNet CON-2020.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.