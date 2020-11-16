Чубайс: Электроэнергетика в России переживает революцию

Отрасль электроэнергетики в России вступает в эпоху масштабных технологических преобразований, которые изменят не только инфраструктуру, но и рынок услуг, заявил Анатолий Чубайс.

Он назвал масштаб изменений в отрасли революционным.

"Традиционно считается, что электроэнергетика — это очень инерционная, медленно изменяющаяся отрасль. В то же время сейчас становится все более очевидно, что именно в электроэнергетике происходят изменения, масштаб которых, вообще говоря, революционный. Новые источники энергии, прежде всего — возобновляемые, и связанная с этим гибкость сети — это очевидно очень масштабные преобразования, которые ещё недавно казались мало реалистичными", — сказал председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

Он отметил развивающиеся сегодня в стране технологии распределенной энергетики.