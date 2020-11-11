Цена нефти Brent впервые за два месяца поднялась выше 45 долларов

Цена нефти североморской марки Brent, к которой привязывается российская марка Urals перевалила отметку в 45 долларов за баррель впервые с начала сентября нынешнего года.

Цены на нефть на товарно-сырьевых биржах мира выросли более чем на три процента.

"По состоянию на 12.46 мск, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 3,37 процента, до 45,05 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI — на 3,51 процента, до 42,81 доллара за баррель", — говорится в сообщении Мосбиржи.

Отмечается, что начал укрепление биржевой курс рубля.