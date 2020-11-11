Цена нефти североморской марки Brent, к которой привязывается российская марка Urals перевалила отметку в 45 долларов за баррель впервые с начала сентября нынешнего года.
Цены на нефть на товарно-сырьевых биржах мира выросли более чем на три процента.
"По состоянию на 12.46 мск, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 3,37 процента, до 45,05 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI — на 3,51 процента, до 42,81 доллара за баррель", — говорится в сообщении Мосбиржи.
Отмечается, что начал укрепление биржевой курс рубля.
"Стоимость нефти растёт с понедельника на фоне новостей об успешных испытаниях западной вакцины от коронавируса и результатов президентских выборов в США. Оптимизм на рынке наблюдается после того, как компании BioNTech и Pfizer объявили, что их препарат от коронавируса показал более чем 90-процентную эффективность на испытаниях", — рассказали специалисты финансового рынка.
Российская журналистка Маргарита Симоньян резко отреагировала на подписание соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий.