Всемирный банк: экономика может не вернуться к докризисному росту

Эксперты Всемирного банка полагают, что мировая экономика может уже никогда не вернуться к тем значениям, которые были в период до кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Отмечается, что восстановление глобальной экономики идёт очень медленно.

"Темпы роста мировой экономики могут никогда не вернуться к докризисным значениям. Восстановление глобальной экономики будет, но очень медленное. Ещё пару лет мы будем оставаться ниже территории 2019 года, а на темпы роста, которые были до этого, не выйдем, наверное, никогда", — заявил старший экономист Всемирного банка Патрик Кирби.

Он полагает, что в ближайшее время центробанки всех стран будут оставлять низкие ключевые ставки.