Эксперты Всемирного банка полагают, что мировая экономика может уже никогда не вернуться к тем значениям, которые были в период до кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Отмечается, что восстановление глобальной экономики идёт очень медленно.
"Темпы роста мировой экономики могут никогда не вернуться к докризисным значениям. Восстановление глобальной экономики будет, но очень медленное. Ещё пару лет мы будем оставаться ниже территории 2019 года, а на темпы роста, которые были до этого, не выйдем, наверное, никогда", — заявил старший экономист Всемирного банка Патрик Кирби.
Он полагает, что в ближайшее время центробанки всех стран будут оставлять низкие ключевые ставки.
"Ситуация, наблюдаемая в настоящее время во многих странах мира, несмотря на положительные результаты по итогам III квартала, во многом сравнима с "тяжелейшими" последствиями кризиса 2008-2009 годов. Поскольку во многих странах начинается вторая волна пандемии коронавируса, и глобальное восстановление будет относительно медленным, центральные банки будут вынуждены сохранять низкие ключевые ставки", — отметил Кирби на Международном биржевом форуме.
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