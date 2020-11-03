Итоги выборов в США повлияют на поведение рубля. В случае победы Трампа исчезают дополнительные риски в экономике. Непризнание проигравшей стороной своего поражения может привести к расшатыванию ситуации.
Победа Джо Байдена может привести к новым антироссийским санкциям, полагают экономисты
"Ближайшие дни будут непростыми для российской валюты. Если победит Джо Байден, а сторонники Дональда Трампа будут это оспаривать, к риску введения новых антироссийских санкций добавится общая неопределенность на мировых рынках, и тогда курс рубля опустится до 85 за доллар. Если завтра победит Трамп, все эти риски уйдут с повестки дня", — считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Другой экономист считает, что рубль сейчас недооценён и при стабилизации ситуации российская валюта придёт к нормальным для неё значениям.
"Курс рубля зависит от событий в Штатах. Если итоги выборов будут оспорены, то весь мир может уйти в очередной виток бегства от рисков. При стабилизации рынков и продолжении прежнего внешнеполитического курса рубль может вернуться на уровень 70-75 за доллар к концу года. Сейчас рубль сильно недооценен ", — заявил РБК главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.