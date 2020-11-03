Экономисты увязали курс рубля с итогами выборов в США

Итоги выборов в США повлияют на поведение рубля. В случае победы Трампа исчезают дополнительные риски в экономике. Непризнание проигравшей стороной своего поражения может привести к расшатыванию ситуации.

Победа Джо Байдена может привести к новым антироссийским санкциям, полагают экономисты

"Ближайшие дни будут непростыми для российской валюты. Если победит Джо Байден, а сторонники Дональда Трампа будут это оспаривать, к риску введения новых антироссийских санкций добавится общая неопределенность на мировых рынках, и тогда курс рубля опустится до 85 за доллар. Если завтра победит Трамп, все эти риски уйдут с повестки дня", — считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Другой экономист считает, что рубль сейчас недооценён и при стабилизации ситуации российская валюта придёт к нормальным для неё значениям.