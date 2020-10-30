Москвичи готовы к переезду в другие города России ради работы

Одиннадцать процентов россиян готовы к переезду для получения новой работы. Большинство из них — столичные и петербургские соискатели вакансий на сервисе "Работа.ру".

Жители малых городов не спешат за работой в города-милионники из-за боязни карантина.

"В третьем квартале 2020 года 11% новых соискателей отметили готовность к работе в другом городе. Из них 82% соискателей живут в Москве 11% — в Санкт-Петербурге. Остальные 7% резюме с работой в другом городе опубликовали пользователи из других регионов: Калуга, Краснодар, Уфа, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург и Омск", — следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру".

Напротив, жители российской провинции не стремятся ехать в большие города из-за работы.