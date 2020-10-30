Одиннадцать процентов россиян готовы к переезду для получения новой работы. Большинство из них — столичные и петербургские соискатели вакансий на сервисе "Работа.ру".
Жители малых городов не спешат за работой в города-милионники из-за боязни карантина.
"В третьем квартале 2020 года 11% новых соискателей отметили готовность к работе в другом городе. Из них 82% соискателей живут в Москве 11% — в Санкт-Петербурге. Остальные 7% резюме с работой в другом городе опубликовали пользователи из других регионов: Калуга, Краснодар, Уфа, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург и Омск", — следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру".
Напротив, жители российской провинции не стремятся ехать в большие города из-за работы.
"Часть специалистов стали работать дистанционно, и им не требуется переезжать в другой регион. Часть респондентов не готовы к переезду в другой регион из-за итогов вызванного коронавирусом кризиса. С началом пандемии многие работники вернулись в родные города из-за приостановки деятельности некоторых компаний. Сейчас из-за роста заболеваемости коронавирусом у них нет уверенности в завтрашнем дне и гарантий, что в этот раз для их работы не будет преград, поэтому решение о новом переезде откладывается", — отметил коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.