Фондовые рынки США пережили самое резкое падение за последние недели, поскольку опасения по поводу экономических последствий резкого роста заболеваемости коронавирусом привели к падению акций.
Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся в понедельник снижением на 2,3% после падения более чем на 3% ранее в тот же день. Индекс S&P 500 упал на 1,8%, а Nasdaq-на 1,6%.
Сильнее всего пострадали акции туристических и энергетических компаний.
Убытки туристических фирм, по мнению экспертов, будут усиливаться с приближением зимы.
Аналогичная ситуация складывается и на европейском рынке.
В понедельник
Майкл Райан, эксперт по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения, заявил, что Европе потребуются "гораздо более всеобъемлющие" меры, чтобы, взяв вирус под контроль удержать экономику на плаву.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.