Фондовые рынки США уходят в крутое пике

Фондовые рынки США пережили самое резкое падение за последние недели, поскольку опасения по поводу экономических последствий резкого роста заболеваемости коронавирусом привели к падению акций.

Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся в понедельник снижением на 2,3% после падения более чем на 3% ранее в тот же день. Индекс S&P 500 упал на 1,8%, а Nasdaq-на 1,6%.

Сильнее всего пострадали акции туристических и энергетических компаний.

Убытки туристических фирм, по мнению экспертов, будут усиливаться с приближением зимы.

Аналогичная ситуация складывается и на европейском рынке.

В понедельник

французский индекс CAC 40 упал на 1,9%,

немецкий Dax — на 3,7%,

в Великобритании индекс FTSE 100 упал почти на 1,2%.

Майкл Райан, эксперт по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения, заявил, что Европе потребуются "гораздо более всеобъемлющие" меры, чтобы, взяв вирус под контроль удержать экономику на плаву.