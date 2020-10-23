Налоги на высокие доходы в России продолжат рост, полагает эксперт

Эксперт полагает, что повышение налога на россиян с доходами свыше 5 млн рублей в год — лишь первый шаг властей к вводу дифференцированной шкалы налогов и ухода от плоской.

Накануне нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении проект закона о повышении налогообложения россиян с доходами выше 5 млн рублей в год.

"Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% на высокие доходы, вероятно, является только первым шагом в направлении прогрессивной шкалы налогообложения, в дальнейшем налогообложение высоких доходов в России будет расти Исходя из данных исключений, возможно предположить, что правительство планирует вводить изменения ставок постепенно, не исключено, что в дальнейшем ставки по иным видам дохода будут возрастать", — предположила главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова.

НДФЛ поступает в региональные бюджеты, а изменяемая ставка этого налога — в федеральный.