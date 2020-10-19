Мишустин рассказал о стремительном восстановлении экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская экономика восстанавливается стремительными темпами от последствий пандемии коронавируса.

По мнению главы правительства, РФ имеет в этом направлении один из лучших показателей.

Мишустин отметил, что восстановление экономики проходит быстрее, чем это прогнозировали эксперты. С начала 2020 года инфляция составила немного более 3%.

По итогам текущего года инфляция не должна превысить 4%, а рост ВВП составит около 3%.