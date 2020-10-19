Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская экономика восстанавливается стремительными темпами от последствий пандемии коронавируса.
По мнению главы правительства, РФ имеет в этом направлении один из лучших показателей.
Мишустин отметил, что восстановление экономики проходит быстрее, чем это прогнозировали эксперты. С начала 2020 года инфляция составила немного более 3%.
По итогам текущего года инфляция не должна превысить 4%, а рост ВВП составит около 3%.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.