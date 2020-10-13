Держатель нескольких банковских карт может и не заметить, как ему могут прийти штрафы, полагает эксперт.
"Бывает, что у человека скапливается слишком много банковских карт, каждая из которых чем-то полезна. В этой ситуации главное — постоянно их отслеживать, иначе возможны штрафы за несвоевременное внесение средств или неожиданное начисление процентов за льготный период", — рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Многие, казалось бы, привлекательные опции на разных картах неожиданно оборачиваются лишним расходом средств клиента.
"Прежде всего, важно понять, все ли карты для вас выгодны. Особенно внимательно следует отнестись к стоимости обслуживания, лимитам по возврату кешбэков и сроку их действия. К примеру, мили для покупки авиабилетов могут "сгорать", а выгодные проценты по остатку средств на счёте — действовать с определенными ограничениями. Кешбэк тоже не всегда однозначно выгоден", — отметил аналитик.
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