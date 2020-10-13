Наличие нескольких банковских карт бывает невыгодно, считает аналитик

Держатель нескольких банковских карт может и не заметить, как ему могут прийти штрафы, полагает эксперт.

"Бывает, что у человека скапливается слишком много банковских карт, каждая из которых чем-то полезна. В этой ситуации главное — постоянно их отслеживать, иначе возможны штрафы за несвоевременное внесение средств или неожиданное начисление процентов за льготный период", — рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Многие, казалось бы, привлекательные опции на разных картах неожиданно оборачиваются лишним расходом средств клиента.