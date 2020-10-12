Что подорожает во время второй волны COVID — прогноз экономиста

Экономический кризис, начавшийся с приходом коронавирусной пандемии, усугубится до конца текущего года. Россиянам стоит быть готовыми к тому, что заметно подорожают продукты.
Так считает экономист Константин Селянин.
В интервью порталу URA. RU он уточнил, что причиной скачка цен на продукты будет ситуация на рынке зерна.
"Мировые цены на пшеницу, крупнейшим экспортёром которой является Россия, из-за пандемии и неурожая в ряде стран, выросли на 25-30% по сравнению с началом 2020 года. Это все будет перенесено на наших производителей и покупателей", — говорит Селянин.
Экономист также порекомендовал не верить слухам о грядущем подорожании СИЗ и лекарств:
"Цены на лекарства регулирует государство, поэтому с этой стороны "сюрпризов" не будет. Что же касается СИЗ, то сейчас, учитывая опыт первой волны коронавируса, их навыпускали столько, что хватит точно всем".
Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.