Что подорожает во время второй волны COVID — прогноз экономиста

Экономический кризис, начавшийся с приходом коронавирусной пандемии, усугубится до конца текущего года. Россиянам стоит быть готовыми к тому, что заметно подорожают продукты.

Так считает экономист Константин Селянин.

В интервью порталу URA. RU он уточнил, что причиной скачка цен на продукты будет ситуация на рынке зерна.

"Мировые цены на пшеницу, крупнейшим экспортёром которой является Россия, из-за пандемии и неурожая в ряде стран, выросли на 25-30% по сравнению с началом 2020 года. Это все будет перенесено на наших производителей и покупателей", — говорит Селянин.

Экономист также порекомендовал не верить слухам о грядущем подорожании СИЗ и лекарств: