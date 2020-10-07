На начало октября прошлого года международные запасы страны превышали нынешние на 53 млрд долларов.
"Международные резервы РФ на 1 октября 2020 года составили 583,426 млрд долларов, что на 1,85% (или 10,996 млрд долларов) ниже показателя на начало сентября. За отчётный месяц валютные резервы сократились на 1,23 процента — до 444,309 млрд долларов. В то же время стоимость монетарного золота уменьшилась почти на 3,8 процента и составила 139,117 млрд долларов. На 1 октября прошлого года международные резервы РФ находились на уровне 530,92 млрд долларов", — говорится в сообщении финансового регулятора — Центрального банка России.
Резервы состоят из валютных накоплений, депозита в Международном валютном фонде, иностранных облигаций и золота в монетах.
"Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства России. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота", — говорится в справочных материалах на сайте Центробанка.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?