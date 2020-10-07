За сентябрь международные резервы России сократились на $11 млрд

На начало октября прошлого года международные запасы страны превышали нынешние на 53 млрд долларов.

"Международные резервы РФ на 1 октября 2020 года составили 583,426 млрд долларов, что на 1,85% (или 10,996 млрд долларов) ниже показателя на начало сентября. За отчётный месяц валютные резервы сократились на 1,23 процента — до 444,309 млрд долларов. В то же время стоимость монетарного золота уменьшилась почти на 3,8 процента и составила 139,117 млрд долларов. На 1 октября прошлого года международные резервы РФ находились на уровне 530,92 млрд долларов", — говорится в сообщении финансового регулятора — Центрального банка России.

Резервы состоят из валютных накоплений, депозита в Международном валютном фонде, иностранных облигаций и золота в монетах.