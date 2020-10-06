Глава государства объяснил депутатам, почему только сейчас принял решение запретить вывоз из России необработанных лесоматериалов.

"По поводу леса-кругляка кто-то из коллег спрашивал, почему раньше не запретили вывоз за рубеж. Поверьте мне, именно этим я и занимаюсь достаточно много лет. Но вопрос лесопромышленникам в чём причина — в качестве аргумента идут чистка леса, санитарные рубки леса сразу, сохранение рабочих мест и так далее, тысяча причин! Вообще в лесном комплексе сейчас те, кто занимается этим на протяжении многих лет. Они уже имеют достаточно средств для того, чтобы заниматься переработкой или взять на это кредит", — сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с парламентариями.