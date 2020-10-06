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ВБ: Десятки миллионов людей могут оказаться в нищете из-за пандемии

Всемирный банк (ВБ) опубликовал сегодня прогноз, согласно которого в 2021 году из-за пандемии коронавируса за чертой бедности могут оказаться "ещё 110-150 млн человек".

ВБ: Десятки миллионов людей могут оказаться в нищете из-за пандемии

"этим людям придётся выживать менее чем на $1,9 в день​​​", — подчеркнул глава ВБ Дэвид Малпасс.

По его словам, прогноз распространяется "даже на развитые страны":

"Хотя многие правительства приняли краткосрочные меры поддержки граждан во время пандемии, но уже сейчас их недостаточно".

Напомним, ранее ВБ заявлял, что

на восстановление мировой экономики после завершения пандемии коронавируса понадобиться не менее 5 лет. При этом в некоторых странах кризис продлится дольше, чем в других.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • ВБ оказывает поддержку 100 развивающимся странам, в которых проживает 70% населения Земли.
  • До середины 2021 года финансовое учреждение планирует выдать кредитов на $160 млн.
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