Эксперты мирового рынка пшеницы отметили существенный прогресс России в экспорте этого вида зерна.
"За 20 лет Россия из страны — импортера пшеницы превратилась в экспортера с долей в 20% мировых поставок. Россия за десять лет отвоевала существенную долю мирового рынка у Евросоюза и США. В Египте на Россию приходится 80% выигранных тендеров, а поставки в Алжир (третий в мире импортер зерна) нанесут серьёзный удар по Франции, для которой африканское государство является крупнейшим рынком сбыта. Их зерно настолько хорошего качества, что они год за годом открывают все новые рынки", — рассказал агентству Bloomberg глава отдела исследований брокерской компании Marex Spectron.
Руководитель крупнейшей британской агрокомпании отметил, что в скором времени Россия может столкнуться с жёсткой конкуренцией со стороны Австралии и Канады, где растёт урожайность зерна.
"Российское зерно покупают более ста стран. Наблюдается стремительный рост объёмов производства и экспорта. В 2020 году зерно у России стали покупать Филиппины и Саудовская Аравия. В последние годы начались поставки в Турцию, Бразилию, Вьетнам и Танзанию. Всего в этом году ожидается экспорт более 37 млн тонн пшеницы из России", — отметил директор британской компании CRM AgriCommodities.
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