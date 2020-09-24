Россия отодвинула США и Евросоюз на рынке экспорта пшеницы

Эксперты мирового рынка пшеницы отметили существенный прогресс России в экспорте этого вида зерна.

"За 20 лет Россия из страны — импортера пшеницы превратилась в экспортера с долей в 20% мировых поставок. Россия за десять лет отвоевала существенную долю мирового рынка у Евросоюза и США. В Египте на Россию приходится 80% выигранных тендеров, а поставки в Алжир (третий в мире импортер зерна) нанесут серьёзный удар по Франции, для которой африканское государство является крупнейшим рынком сбыта. Их зерно настолько хорошего качества, что они год за годом открывают все новые рынки", — рассказал агентству Bloomberg глава отдела исследований брокерской компании Marex Spectron.

Руководитель крупнейшей британской агрокомпании отметил, что в скором времени Россия может столкнуться с жёсткой конкуренцией со стороны Австралии и Канады, где растёт урожайность зерна.