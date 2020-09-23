Путин одобрил повышение налогов на сверхдоходы

Глава государства считает оправданным повышение налогов на сверхдоходы физических лиц в сырьевых отраслях.

"Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы. С 1 января 2021 года суммы доходов граждан, превышающие 5 млн рублей в год, будут облагаться повышенным налогом в размере 15%. Это даст дополнительно порядка 60 млрд рублей в бюджет", — заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами.

Он проинформировал, что в России в два раза снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса до 15%, налогов для IT-отрасли (c 14% до 7,6%), рекордно понижен налог на прибыль — с 20 до 3%.