Дом правительства России признали аварийным

Комиссия Росстройнадзора признала аварийным и поручила отремонтировать здание Дома правительства Российской Федерации в Москве.

"Здание общей площадью 173 347 квадратных метров было введено в эксплуатацию в 1978 году. К настоящему времени те инженерные системы, которые эксплуатируются с момента ввода в эксплуатацию объекта, имеют существенный процент износа, технически и морально устарели", — пояснили в пресс-службе кабмина РФ.

Там уточнили, какие именно работы придётся сделать строителям, чтобы придать зданию современную функциональность.

"Необходимость работ по реконструкции здания Дома правительства Российской Федерации связана в первую очередь с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и как следствие большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования", — проинформировали в пресс-службе.

Ранее "Правда.Ру" уже сообщала, что на ремонт Дома правительства будет израсходовано 5,27 млрд рублей.