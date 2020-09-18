Дом правительства РФ отремонтируют за 5,27 млрд рублей

Дом правительства РФ (известный также как Белый дом и Дом советов) хотят капитально отремонтировать. Текущая цифра, которая фигурирует в финансовых сметах, — 5,27 млрд рублей.

Реконструкция будет весьма масштабной и пройдёт в несколько этапов. Начнут работы с проверки, обновления и реставрации внутренних конструкций здания: в некоторых помещениях обнаружены протечки из-за нарушения гидроизоляции. Затем будет проведена оценка инженерных систем, далее — обновление кровли (она, по сведениям экспертов, сейчас в аварийном состоянии). Дополнительно благоустроят и прилегающие к Дому территории.

Эксперты отмечают: после всех работ облик здания будет неизменным. Уже в 2022—2023 годах на цели реконструкции в правительстве хотят заложить около 2 млрд рублей. Отмечается, что в текущем году планируемые расходы по этой статье уменьшили на 1 млрд — деньги оказались нужнее для финансирования мероприятий против пандемии.