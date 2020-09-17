Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александр Шторм

Правительство готовит народ к худшим временам

Российский Минфин намерен максимально снизить все бюджетные расходы, не связанные с соцобязательствами. Об этом заявил руководитель ведомства Антон Силуанов.

Правительство готовит народ к худшим временам

По его словам, в ближайшее время произойдет оптимизация на 10% всех незащищенных так называемых расходов, государственной программы вооружения. При этом чиновники приняли решение не производить индексацию оплаты труда государственным гражданским служащим в следующем году. Исключение составят только военнослужащие.

Планируется, что в 2021 году Россия потратит из госбюджета 21,5 триллиона рублей. В планах на 2022 год еще большие расходы — 21,9 триллиона рублей. Через пару лет этот показатель будет существенно увеличен.

Что касается доходов, то в плюс российскому бюджету ожидаются 18,8 триллиона на 2021 год и по 20,6 и 22,3 триллиона рублей в 2022 и 2023 соответственно. Можно уже сейчас смело говорить о дефиците бюджета в ближайшие годы.

Таким образом, в то время как страны Запада спасают экономику, Россия ищет способы спасти бюджет. Как пишут в телеграм-канале "Банкста", вслед за налогом на банковские вклады, повышением НДФЛ для зарабатывающих больше 5 млн рублей в год правительство РФ задумало резко повысить сборы с крупного ненефтяного бизнеса.

Рентный коэффициент: кому грозит

Минфин предложил в 3,5 раза повысить налог на добычу удобрений и некоторых руд, начав использовать так называемый "рентный коэффициент" с 1 января 2021 года. Такое изменение правил будет применяться для твердых полезных ископаемых за исключением угля, алмазов, золота, торфа и общераспространенного сырья.

Упомянутый рентный коэффициент в 3,5 собираются применять к ставке НДПИ на калийные соли (в настоящее время 3,8% от стоимости продажи) и апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды (4%), природные соли и чистый хлористый натрий.

Сюда же входят и горнорудное неметаллическое сырье, и кондиционные руды цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов, текущая ставка — 6%), и железная руда (4,8%).

Эксперты напомнили, что Минфин давно вынашивал идею обложить дополнительным налогом экспортеров твердых полезных ископаемых. Исходно целью был уголь, за счет роста налога Минфин рассчитывал собрать дополнительно 40 млрд рублей. Но после резкого падения цен на уголь в 2019 году от этой идеи пришлось отказаться.

Поскольку имеется в наличии отчаянная ситуация с федеральным бюджетом, где расходы на четверть превышают доходы, а дефицит, по оценке Минфина, достигнет в этом году 4 триллионов рублей, ведомство снова поменяло планы. По сути, это просто повышение НДПИ в 3,5 раза.

Стоит добавить, что грядущее повышение акцизов на сигареты сразу на 20% является максимальным за всю историю российской табачной отрасли. Подобные меры приведут к повышению средней розничной цены пачки сигарет на 20 рублей.

Так что перспективы в этом секторе выглядят довольно мрачно…

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы налоги акцизы антон силуанов
Новости Все >
В Совете Федерации раскритиковали идею Нобелевской премии Навальному
Силовикам добавляют, у педагогов отбирают: проект бюджета РФ
Оксана Пушкина: обеими руками за ужесточённый контроль за педофилами
Малышева раскрыла секрет стройной фигуры Валерии
Касаткина и Кузнецова вышли в третий круг турнира в Риме
Детский омбудсмен: суррогатное материнство только для граждан РФ
Елена Сутормина: показатели по интернет-буллингу растут
Эксперт Илья Завельский рассказал, как выбрать качественный творог
Судья Данченков рассказал, как Широков пытался замять дело
Александр Гинцбург: "Антитела передаются ребёнку с молоком матери"
Последние материалы
Детский омбудсмен: суррогатное материнство только для граждан РФ
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Елена Сутормина: показатели по интернет-буллингу растут
Судья Данченков рассказал, как Широков пытался замять дело
Эксперт Илья Завельский рассказал, как выбрать качественный творог
Правительство готовит народ к худшим временам
Александр Гинцбург: "Антитела передаются ребёнку с молоком матери"
В Госдуме рассмотрят закон о штрафах за нелегальный сбор пожертвований
Во Владимирской области мужчин осудят за кражу платёжного терминала
На сколько могут вырасти цены на сигареты, подсчитали в отрасли
Популярное
Мир. Новости мира
Белоруссия глазами очевидца: что там происходит на самом деле

Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору﻿ "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.

Белоруссия глазами очевидца: что там происходит на самом деле
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Мир. Новости мира
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
Полезно знать
Мельница мифов: эти загадочные змеи
Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов
Комментарии
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Чем и для кого чреват турецко-греческий конфликт
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Правительство готовит народ к худшим временам
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Белоруссия глазами очевидца: что там происходит на самом деле
Валерий Бельский: доверия другим странам у Белоруссии больше нет
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Крым: долгий путь на Родину
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
Дегтярёв рассказал о здоровье после вакцинации от коронавируса
Германия отменила визит Сергея Лаврова
Россия может оказаться в выигрыше от санкций из-за Навального
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников