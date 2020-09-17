Правительство готовит народ к худшим временам

Российский Минфин намерен максимально снизить все бюджетные расходы, не связанные с соцобязательствами. Об этом заявил руководитель ведомства Антон Силуанов.

По его словам, в ближайшее время произойдет оптимизация на 10% всех незащищенных так называемых расходов, государственной программы вооружения. При этом чиновники приняли решение не производить индексацию оплаты труда государственным гражданским служащим в следующем году. Исключение составят только военнослужащие.

Планируется, что в 2021 году Россия потратит из госбюджета 21,5 триллиона рублей. В планах на 2022 год еще большие расходы — 21,9 триллиона рублей. Через пару лет этот показатель будет существенно увеличен.

Что касается доходов, то в плюс российскому бюджету ожидаются 18,8 триллиона на 2021 год и по 20,6 и 22,3 триллиона рублей в 2022 и 2023 соответственно. Можно уже сейчас смело говорить о дефиците бюджета в ближайшие годы.

Таким образом, в то время как страны Запада спасают экономику, Россия ищет способы спасти бюджет. Как пишут в телеграм-канале "Банкста", вслед за налогом на банковские вклады, повышением НДФЛ для зарабатывающих больше 5 млн рублей в год правительство РФ задумало резко повысить сборы с крупного ненефтяного бизнеса.

Рентный коэффициент: кому грозит

Минфин предложил в 3,5 раза повысить налог на добычу удобрений и некоторых руд, начав использовать так называемый "рентный коэффициент" с 1 января 2021 года. Такое изменение правил будет применяться для твердых полезных ископаемых за исключением угля, алмазов, золота, торфа и общераспространенного сырья.

Упомянутый рентный коэффициент в 3,5 собираются применять к ставке НДПИ на калийные соли (в настоящее время 3,8% от стоимости продажи) и апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды (4%), природные соли и чистый хлористый натрий.

Сюда же входят и горнорудное неметаллическое сырье, и кондиционные руды цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов, текущая ставка — 6%), и железная руда (4,8%).

Эксперты напомнили, что Минфин давно вынашивал идею обложить дополнительным налогом экспортеров твердых полезных ископаемых. Исходно целью был уголь, за счет роста налога Минфин рассчитывал собрать дополнительно 40 млрд рублей. Но после резкого падения цен на уголь в 2019 году от этой идеи пришлось отказаться.

Поскольку имеется в наличии отчаянная ситуация с федеральным бюджетом, где расходы на четверть превышают доходы, а дефицит, по оценке Минфина, достигнет в этом году 4 триллионов рублей, ведомство снова поменяло планы. По сути, это просто повышение НДПИ в 3,5 раза.

Стоит добавить, что грядущее повышение акцизов на сигареты сразу на 20% является максимальным за всю историю российской табачной отрасли. Подобные меры приведут к повышению средней розничной цены пачки сигарет на 20 рублей.

Так что перспективы в этом секторе выглядят довольно мрачно…