Прогноз о ситуации на рынке труда озвучил глава Минэкономразвития РФ

На российском рынке труда резко снизился ежедневный прирост безработных, но ситуация остается непростой, заявил глава Минэкономразвития.

"Отдельно остановлюсь на показателях рынка труда. Ситуация здесь остается непростой. На текущий момент 3,7 миллиона человек являются официально безработными. При этом, темпы роста официальной безработицы замедляются: если в мае прирост был в среднем 30 тысяч человек в день, в августе — уже 13 тысяч. За последние недели прирост чуть больше 3 тысяч, что в общем говорит о стабилизации ситуации", — сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Он выразил уверенность, что ситуация на рынке труда улучшится в следующем году. К концу 2021 года должна вернуться на докризисный уровень.