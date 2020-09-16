В Минстрое назвали "пустышками" более половины концессий в сфере ЖКХ

Более половины концессий в ЖКХ оказались пустышками, они не способствуют приходу инвестиций в эту сферу, считают в Минстрое РФ.

"На бумаге объект ЖКХ переходит в концессию, но инвестор не дает своих денег, это просто его перевод из различных форм собственности. Такие концессии не приводят средства в отрасль ЖКХ и не способствуют обновлению инфраструктуры ", — сказал замглавы Минстроя России Максим Егоров в интервью газете "Коммерсант".

Замминистра полагает, что нужно образовывать региональные единые концессии, в которые войдут и крупные и малые города.