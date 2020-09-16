Более половины концессий в ЖКХ оказались пустышками, они не способствуют приходу инвестиций в эту сферу, считают в Минстрое РФ.
"На бумаге объект ЖКХ переходит в концессию, но инвестор не дает своих денег, это просто его перевод из различных форм собственности. Такие концессии не приводят средства в отрасль ЖКХ и не способствуют обновлению инфраструктуры ", — сказал замглавы Минстроя России Максим Егоров в интервью газете "Коммерсант".
Замминистра полагает, что нужно образовывать региональные единые концессии, в которые войдут и крупные и малые города.
"Эти концессии может и наполнены инвестиционными обязательствами, но поскольку в соглашениях прописаны невыполнимые условия, автоматически превращаются в "пустышку". В основном это история случается с МУПами и ГУПами малых городов с низкой тарифной базой и строгими ограничениями, особенно в сфере водоснабжения. Целесообразно организовывать единые концессии сразу на уровне региона, включать в них не только крупные города, но и малые", — пояснил Егоров.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.