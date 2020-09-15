Колыма уступила Коми первое место по расходам на ЖКУ

Магаданская область больше не находится в числе регионов с самым высоким уровнем расходов на ЖКХ после снижения коммунальных тарифов.

"В Магаданской области пересмотрели тарифы за коммунальные услуги. Снизили платежи до уровня, при котором средний счёт за ЖКУ во втором полугодии 2020 года не превышает средний платеж в первом полугодии более чем на 4 процента. В Магадане для семьи из трёх человек, живущей в квартире площадью 54 кв. метра, средняя плата за коммунальные услуги во втором полугодии 2020 года снизилась на 715 рублей до 8860 рублей", — рассказали в региональном правительстве.

Самая большая доля расходов на ЖКУ, согласно исследованию РИА Рейтинг, в Республике Коми (13,7%). Всего свыше 10% своих расходов тратят на ЖКУ жители 47 регионов РФ.