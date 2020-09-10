Михаил Бабич: мы пристально следим за развитием Кавказа

Стало известно о том, что министерства, которое занималось делами Северного Кавказа, больше не существует. Теперь дела региона перешли в ведомство Министерства экономического развития России. Первый замминистра Михаил Бабич отчитался о результатах работы ведомства по региону.