Стало известно о том, что министерства, которое занималось делами Северного Кавказа, больше не существует. Теперь дела региона перешли в ведомство Министерства экономического развития России. Первый замминистра Михаил Бабич отчитался о результатах работы ведомства по региону.
"За это время была проведена большая работа по анализу текущего состояния развития регионов СКФО, выявлены системные проблемы и подходы к их решению, синхронизированы действия региональных властей и министерства по обеспечению исполнения мероприятий госпрограммы социально-экономического развития СКФО, что особенно важно в текущих социально-экономических условиях. Минэкономразвития будет уделять пристальное внимание вопросам развития округа, развития инфраструктуры, привлечения инвестиций, повышения уровня жизни жителей округа", — сказал Бабич.
Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.