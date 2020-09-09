Потеря за сутки 16,3 млрд долларов стала самой крупной однодневной в истории рейтинга самых богатых людей планеты.
"Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, лишился за прошедшие сутки 16,3 млрд долларов. Основным фактором снижения состояния Маска стало резкое падение стоимости акций Tesla. Накануне на закрытии торгов Нью-Йоркской фондовой биржи они упали на 21 процент. Состояние Маска снизилось до 82,3 млрд долларов, и он уступил пятое место американскому предпринимателю Уоррену Баффету (82,4 млрд долларов)", — информирует агентство "Блумберг".
Возглавляет рейтинг владелец Amazon Джефф Безос. В тройку входят Билл Гейтс и Марк Цукерберг.
"Ежегодный рейтинг самых богатых американцев по-прежнему возглавляет руководитель крупнейшего в мире онлайн-магазина Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 186 млрд долларов. На второй позиции расположился основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс со 121 млрд долларов. Третье место занимает глава компании Facebook Марк Цукерберг (103 млрд долларов)", — отмечается в публикации.
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