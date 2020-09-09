Илон Маск потерял за сутки больше 16 млрд долларов

Потеря за сутки 16,3 млрд долларов стала самой крупной однодневной в истории рейтинга самых богатых людей планеты.

"Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, лишился за прошедшие сутки 16,3 млрд долларов. Основным фактором снижения состояния Маска стало резкое падение стоимости акций Tesla. Накануне на закрытии торгов Нью-Йоркской фондовой биржи они упали на 21 процент. Состояние Маска снизилось до 82,3 млрд долларов, и он уступил пятое место американскому предпринимателю Уоррену Баффету (82,4 млрд долларов)", — информирует агентство "Блумберг".

Возглавляет рейтинг владелец Amazon Джефф Безос. В тройку входят Билл Гейтс и Марк Цукерберг.