В России задумались о минимальном гарантированном доходе граждан

Дмитрий Медведев рекомендовал рассмотреть предложение ввести в России минимальный гарантированный доход граждан.

"В частичности, предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", — заявил на онлайн-совещании с однопартийцами председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что модели таких выплат давно существуют в некоторых других государствах.