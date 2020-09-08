Дмитрий Медведев рекомендовал рассмотреть предложение ввести в России минимальный гарантированный доход граждан.
"В частичности, предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", — заявил на онлайн-совещании с однопартийцами председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что модели таких выплат давно существуют в некоторых других государствах.
"Конечно, пандемия показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность. Безусловно, эта идея требует максимально внимательного анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения, с организационной точки зрения. На экспертном уровне возможность введения такого рода моделей действительно неоднократно обсуждалась, есть подобные модели и в других странах", — отметил Медведев.
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