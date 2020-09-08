Глава МВФ заметила признаки восстановления мировой экономики

В Международном валютном фонде (МВФ) заметили признаки восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Ряд развитых экономик, чувствуют себя, в некоторой степени, не так плохо. Мы не можем сказать, что они чувствуют себя лучше, потому что минус 6%, минус 8%, минус 10% — это плохо, но это меньше, чем мы прогнозировали. Китай пошел на поправку и восстанавливается немного быстрее, чем прогнозировалось", — заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

По её мнению, эффекта удалось добиться благодаря вливанию в экономику колоссальных средств.