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Глава МВФ заметила признаки восстановления мировой экономики

Экономика

В Международном валютном фонде (МВФ) заметили признаки восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Глава МВФ заметила признаки восстановления мировой экономики

"Ряд развитых экономик, чувствуют себя, в некоторой степени, не так плохо. Мы не можем сказать, что они чувствуют себя лучше, потому что минус 6%, минус 8%, минус 10% — это плохо, но это меньше, чем мы прогнозировали. Китай пошел на поправку и восстанавливается немного быстрее, чем прогнозировалось", — заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

По её мнению, эффекта удалось добиться благодаря вливанию в экономику колоссальных средств.

"Только министерства финансов стран G20 приняли фискальные меры на 11 трлн долларов. А центральные банки сделали чудеса в поддержке своих государственных экономик. Мы, МВФ, стали частью этих ответных действий, и никогда в нашей истории мы не делали так много за такой короткий период — поддержали более 80 стран посредством экстренного финансирования", — отчиталась Георгиева, отметив, что в большинстве рынков развивающихся стран не наблюдается возврата к докризисным показателям.

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