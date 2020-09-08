В "Роскосмосе" средняя зарплата за год снизилась в шесть раз

Средняя зарплата в госкорпорации "Роскосмос" в прошлом году снизилась в шесть раз по сравнению с данными за 2018 год.

"Средняя заработная плата работников госкорпорации "Роскосмос" и организаций госкорпорации "Роскосмос" по итогам 2019 года составила 62,3 тысяч руб. При этом учитывается как средняя зарплата по госкорпорации, так и средняя зарплата 60 предприятий отрасли", — говорится в отчёте госкорпорации.

СМИ обратили внимание, что в отчёте за 2018 год уровень зарплат в госкорпорации высчитывался без зарплат работников предприятий, входящих в "Роскосмос".

"Струдник центрального аппарата "Роскосмоса" тогда получал в среднем 396 тысяч рублей в месяц Сколько сейчас получают именно в центральном аппарате, не раскрывается", — отмечает в своей в публикации РИА "Новости".

Ранее Росстат опубликовал данные по уровню средних зарплат в российских регионах. Лидером стала Чукотка со средним показателем в 116,5 тысячи рублей в месяц. Самая низкая среднемесячная зарплата оказалась в Ивановской области — 27,6 тысячи рублей.