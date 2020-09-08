Росстат подсчитал среднюю зарплату в российских регионах

Росстат обнародовал данные по уровню средних зарплат в регионах Российской Федерации.

"Лидером в рейтинге стала Чукотка со средним заработком в 116,5 тысячи рублей. На втором месте в списке оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем в 113 тысяч рублей. Затем следуют Москва — 96,8 тысячи, Магаданская область — 96,6 тысячи и Ненецкий автономный округ — 93,4 тысячи рублей", — говорится в пояснительной записке к результатам исследования Росстата.

В десятку российских регионов по величине средней зарплаты также попали Сахалинская область с показателем 90,9 тысячи рублей, Камчатка (81,2 тысячи), Ханты-Мансийский автономная область (77,9 тысячи), а также Якутия — 74,8 тысячи рублей.