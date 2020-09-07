Россия и Белоруссия достигли принципиальной договоренности по вопросу погашения задолженности за российский газ. Об этом заявил глава российского Минэнерго.
"Это должно быть сделано в течение сентября, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца. Много технических вопросов. Я исхожу из таких сроков после разговора с министром энергетики и финансов Белоруссии Виктором Каранкевичем. В республике уже идет работа по сверке задолженности и взысканию источников для того, чтобы долг погасить", — заявил министр энергетики России Александр Новак.
Сейчас, по оценкам Новака, задолженность Белоруссии за поставленный газ составляет 328 млн долларов.
"Текущая задолженность Белоруссии составляет $328 млн. В конце мая председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что республика задолжала компании за поставленный природный газ более 165 млн долларов. Он указывал, что "Газпром" начнёт переговоры с белорусскими компаниями по поставкам и цене газа на следующий год только после того, как Белоруссия полностью выплатит свой долг", — проинформировал министр.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.