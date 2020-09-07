Александр Новак назвал сроки погашения Белоруссией долга за газ

Россия и Белоруссия достигли принципиальной договоренности по вопросу погашения задолженности за российский газ. Об этом заявил глава российского Минэнерго.

"Это должно быть сделано в течение сентября, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца. Много технических вопросов. Я исхожу из таких сроков после разговора с министром энергетики и финансов Белоруссии Виктором Каранкевичем. В республике уже идет работа по сверке задолженности и взысканию источников для того, чтобы долг погасить", — заявил министр энергетики России Александр Новак.

Сейчас, по оценкам Новака, задолженность Белоруссии за поставленный газ составляет 328 млн долларов.