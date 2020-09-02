Сергей Миронов: надо не наживаться, а делать связь бесплатной

Лидер "Справедливой России" возмутился тем, что мобильные операторы во время пандемии не только не снизили стоимость услуг, а ещё и повысили. Сергей Миронов назвал это возмутительным и недопустимым. Он считает, что связь — это социально-значимый инструмент, который остро необходим в чрезвычайных ситуациях. И в такие времена это должно быть бесплатно. В связи с этим, политик предложил государству взять под свой контроль тарифы на мобильную связь.