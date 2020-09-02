Лидер "Справедливой России" возмутился тем, что мобильные операторы во время пандемии не только не снизили стоимость услуг, а ещё и повысили. Сергей Миронов назвал это возмутительным и недопустимым. Он считает, что связь — это социально-значимый инструмент, который остро необходим в чрезвычайных ситуациях. И в такие времена это должно быть бесплатно. В связи с этим, политик предложил государству взять под свой контроль тарифы на мобильную связь.
"С этим уже мало кто спорит. Пора переходить к практическим шагам: ввести государственное регулирование тарифов, а на время действия режима повышенной готовности сделать эту услугу бесплатной, компенсировав выпадающие доходы операторов за счет бюджета", — сказал Сергей Миронов.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.