В России хотят снизить штрафы малому бизнесу

Законопроект приравнивает малый бизнес и ИП по административной ответственности.

"В законопроекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) предлагается приравнять субъекты малого бизнеса к индивидуальным предпринимателям в части возложения на них административной ответственности. У индивидуальных предпринимателей сейчас штрафные санкции гораздо ниже", — сообщила пресс-служба Министерства юстиции РФ .

В ведомстве полагают, что поправка в Кодекс поможет поддержать малый бизнес.

"Организациям, относящимся к малым предприятиям, за совершение административных правонарушений предполагается назначать административный штраф в том же размере, что и индивидуальным предпринимателям, который существенно меньше, чем штраф для обычных юридических лиц. Эта мера позволит снизить нагрузку и поддержать малое предпринимательство", — сказал министр юстиции Константин Чуйченко на рабочем совещании по проекту нового КоАП.