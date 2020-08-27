Специалист оценил объём попавших в Сеть данных банковских карт

Специалист в области разведки утечек интернет-данных считает, что в Сеть могла попасть информация обо всех покупателях маркет-плейса Joom.

Ранее сообщилось об утечке в Сеть данных 55 тысяч банковских карт. Туда попали данные покупателей интернет-магазина Joom.

"Объем утекших в сеть банковских карт может быть значительно больше заявленных 55 тысяч штук. Пересечений данных между "пробниками" и выложенной базой нет, что позволяет предполагать, что реальный размер утечки значительно больше и далеко не все данные из неё опубликованы", — заявил основатель сервиса разведки утечек интернет-данных DLBI Ашот Оганесян.

По его мнению, к серверу баз данных получили доступ хакеры, так и сотрудники интернет-магазина.