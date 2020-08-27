Специалист в области разведки утечек интернет-данных считает, что в Сеть могла попасть информация обо всех покупателях маркет-плейса Joom.
Ранее сообщилось об утечке в Сеть данных 55 тысяч банковских карт. Туда попали данные покупателей интернет-магазина Joom.
"Объем утекших в сеть банковских карт может быть значительно больше заявленных 55 тысяч штук. Пересечений данных между "пробниками" и выложенной базой нет, что позволяет предполагать, что реальный размер утечки значительно больше и далеко не все данные из неё опубликованы", — заявил основатель сервиса разведки утечек интернет-данных DLBI Ашот Оганесян.
По его мнению, к серверу баз данных получили доступ хакеры, так и сотрудники интернет-магазина.
"Если данные были получены с сервера, обрабатывающего платежи, то есть вероятность утечки данных всех клиентов Joom. В целом база может использоваться для фишинга или мошеннических звонков, однако опасность именно этого открыто распространяемого ее куска невелика, так как большинство входящих в него карт перевыпущены банками после оповещения ФинЦЕРТ. Однако велика вероятность, что на рынке присутствуют другие части этой же утечки и неизвестная часть пользователей Joom находится в опасности", — добавил Оганесян.
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