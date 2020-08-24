Партия "Единая Россия" предложила сделать бесплатной газификацию частных домов. Работы должен оплатить Газпром, а государству предлагается дать холдингу за это дополнительные льготы.
"Партия разработала проект "Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года". В рамках данного проекта в каждом субъекте РФ должен быть определен единый оператор газификации, ответственный за доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно до каждого дома", — рассказал секретарь генсовета "Единой России", зампредседателя Совфеда Андрей Турчак.
Он заявил, что бесплатная газификация является мировой практикой. По информации Турчака, в США и Германии газ в частные дома подключают "фактически безвозмездно".
"Компенсировать компании понесенные затраты через предоставление мер государственной поддержки, например, через льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), возможность выпуска бессрочных облигаций и другие", — заключил законодатель.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.