Газпрому предложили раскошелиться на бесплатное подключение газа

Партия "Единая Россия" предложила сделать бесплатной газификацию частных домов. Работы должен оплатить Газпром, а государству предлагается дать холдингу за это дополнительные льготы.

"Партия разработала проект "Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года". В рамках данного проекта в каждом субъекте РФ должен быть определен единый оператор газификации, ответственный за доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно до каждого дома", — рассказал секретарь генсовета "Единой России", зампредседателя Совфеда Андрей Турчак.

Он заявил, что бесплатная газификация является мировой практикой. По информации Турчака, в США и Германии газ в частные дома подключают "фактически безвозмездно".