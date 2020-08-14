Срок восстановления Владимирского драматического театра, пострадавшего из-за сильного пожара, составит минимум два года. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Возгорание площадью 500 кв. метров произошло в здании Владимирского академического театра драмы 29 июня. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Возгорание началось во время проведения электромонтажных работ. Серьезно пострадала отремонтированная сцена и зрительный зал, а также фойе театра. Сумма ущерба устанавливается. Это десятки миллионов рублей.

Для нас это ущерб еще и моральный, потому что в лучшем случае, в мечтах театра и труппы, мы сможем вернуться на сцену в сезоне 2022 года. Могут быть и другие объективные обстоятельства, которые этот процесс затянут", — сказала представитель администрации.