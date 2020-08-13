Российские банки обсуждают возможность выдачи кредитов по биометрии

Несколько крупных российских банков рассматривают возможность выдавать кредитные средства с использованием биометрии.

"Биометрия — это идентификация человека по уникальным биологическим и поведенческим характеристикам. Существует пять самых распространенных типов биометрии: отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужная оболочка глаза и рисунок вен ладони. Биометрическая система — это цифровая платформа, которая позволяет удаленно идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам", — объясняется на сайтах коммерческих банков.

Российские банки намерены создать возможность получения кредитов по биометрии не только для своих клиентов, но и любых людей, прошедших онлайн-идентификацию в биометрической системе.

Кредитные учреждения также планируют разработать способ, при котором россиянин сможет подать заявку через банкомат, а деньги получить через курьера или в мобильном приложении.