Несколько крупных российских банков рассматривают возможность выдавать кредитные средства с использованием биометрии.
"Биометрия — это идентификация человека по уникальным биологическим и поведенческим характеристикам. Существует пять самых распространенных типов биометрии: отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужная оболочка глаза и рисунок вен ладони. Биометрическая система — это цифровая платформа, которая позволяет удаленно идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам", — объясняется на сайтах коммерческих банков.
Российские банки намерены создать возможность получения кредитов по биометрии не только для своих клиентов, но и любых людей, прошедших онлайн-идентификацию в биометрической системе.
Кредитные учреждения также планируют разработать способ, при котором россиянин сможет подать заявку через банкомат, а деньги получить через курьера или в мобильном приложении.
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